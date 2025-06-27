Исследование: каждому третьему россиянину урезали или отменили премию

В России каждому третьему работнику за последний год урезали или перестали начислять премии.

Согласно исследованию hh.ru и негосударственного пенсионного фонда "Эволюция", 20% опрошенных заявили, что размер вознаграждения стал меньше, а 9% сказали, что выплаты прекратились вообще.

Среди профессиональных категорий чаще всего премии урезали или отменяли менеджерам, IT-специалистам, риелторам, сотрудникам в сферах продаж, финансов и строительства.

Как заявил замгендиректора сервиса "Работа.ру", операционный директор "СберПодбора" Александр Ветерков, в настоящее время компании во многом сокращают расходы на наем и персонал. До этого дефицит кадров на рынке труда и высокая конкуренция за соискателей значительно повысили ожидания людей, а также стоимость привлечения и содержания кадров.

Возможности маневра сокращаются, особенно на фоне роста ключевой ставки и снижения доступности кредитного плеча, что чувствительно для бизнеса, ориентированного на массовый потребительский спрос, сообщают "Известия".

Напомним, Министерство экономического развития России ожидает безработицу в 2025-2028 годах на уровне 2,5% в год.