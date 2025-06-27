"Яндекс" перенес открытие новой штаб-квартиры

"Яндекс" сменит московскую штаб-квартиру не раньше 2028 года.

Ее открытие может состояться с задержкой на 2,5 года по сравнению с ранее запланированным сроком. Процесс задерживается по независящим от компании причинам, сообщили в "Яндексе". Строители планируют завершить возведение нового офиса в IV квартале текущего года, после чего начнется этап отделки.

По словам аналитиков, в текущей рыночной ситуации задержка в строительстве и отделке офисов становится нормальной ситуацией, хотя для "Яндекса" это в теории может создать дополнительные расходы по аренде.

Компания начала готовиться к созданию собственной штаб-квартиры в 2018 году. В декабре того же года был куплен земельный участок на улице Косыгина, 15. Его площадь - около 4 га. На земельном участке находилось здание бывшей гостиницы "Орленок". Стоимость покупки составила около $145 млн без НДС, сообщает Forbes.

Напомним, "Яндекс" тестирует шопинг с помощью поиска без перехода в магазины.