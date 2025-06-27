В законопроекте о регулировании маркетплейсов изменились правила предоставления скидок

Комиссия кабмина России по законопроектной деятельности 30 июня рассмотрит проект закона о регулировании цифровых платформ.

В финальной версии документа скорректировали порядок предоставления скидок. Так, исключена норма, по которой маркетплейсы обязаны были получать разрешение на дисконт за свой счет у селлеров.

Однако если партнер установил минимальную цену продажи за свой счет, для применения скидок ниже этой стоимости "активное" согласие все же потребуется. Кроме того, платформы будут обязаны раскрывать в договоре с партнерами порядок предоставления любых скидок.

Также в обновленной версии законопроекта появилось право правительства вводить требования к отображению информации о цене в карточке товара.

Как говорят представители бизнеса, это компромиссный вариант проекта, однако остаются вопросы, которые требуют дальнейшего обсуждения, сообщает Forbes.

Ранее Минцифры опубликовало новую версию поправок, которые предполагают, что силовые органы смогут получать информацию от маркетплейсов и классифайдов.