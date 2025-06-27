Госсекретарь Дагестана Магомедов отпущен под подписку о невыезде

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов отпущен под подписку о невыезде.

Как сообщает ТАСС, он больше не задержан. Это стало известно после того, как Советский райсуд Махачкалы обратил в доход государства активы и имущество Магомедова, его детей и близких, в том числе нефтеперевалочный комплекс ООО "Каспетролсервис" и связанные с ним компании. Магомедов присутствовал на заседании по иску Генпрокуратуры, признал его и не оспаривал указанные в документах сведения.

Инстанция отметила, что, согласно материалам, активы и имущество были получены Магомедовым "вследствие нарушения требований и запретов".

О задержании Магомедова сообщалось 25 июня. По информации СМИ, сотрудники силовых структур провели обыски более чем по 50 адресам, связанным с Магомедовым, а также с ООО "МСБ-Холдинг", в которое входит компания "Дагнефтепродукт".