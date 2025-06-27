Силуанов заявил об отсутствии рецессии в стране

В России нет рецессии.

Как заявил телеканалу RT international министр финансов Антон Силуанов, есть плановое охлаждение экономики из-за инфляции, которая ускорилась на фоне "подогревания" определенных отраслей. Ее помогли снизить меры, принятые в рамках бюджета и ЦБ РФ. В годовом выражении за последний месяц темп роста цен на товары и услуги снизился до 4-5%.

Министр указал, что данный результат близок к финансовым целям, по достижению которых можно будет смягчать денежно-кредитную политику. После этого займы станут доступнее, а бизнес вновь будет заинтересован в инвестировании. Таким образом, страна будет выходить на рост экономики на уровне не ниже мирового.

Силуанов напомнил, что по итогам прошлого года темп роста экономики превысил 4%, в первом квартале 2025 года результат был на уровне 1,5%, в апреле — 1,9%. Это значит, что "никакой рецессии нет", подчеркнул он.

Тем временем, российские банки опасаются системного кризиса в отрасли, который может наступить в ближайший год. Опасения связаны с уровнем "плохих" долгов на балансе кредитных организаций.