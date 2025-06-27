Стало известно об опасениях российских банков из-за вероятности системного кризиса

Российские банки опасаются системного кризиса в отрасли, который может наступить в ближайший год.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников отечественной банковской сферы, опасения связаны с уровнем "плохих" долгов на балансе кредитных организаций. Банки в частном порядке бьют тревогу из-за количества корпоративных и ретейл-клиентов, которые не могут погасить кредиты в условиях высоких процентных ставок.

Экс-сотрудники банковской сферы назвали ситуацию опасной. Также растет риск распространения долгового кризиса по финансовому сектору всей страны в будущем году, если обстоятельства не улучшатся. Официальные лица могут маскировать проблему - в реальности большое количество кредитов, оформленных в банках, не были погашены в срок.

Финансовые организации оценивают объем "плохих" долгов в триллионы рублей и уже начали принимать меры для управления возросшим риском. Один из анализов показал, что корпоративный кредитный портфель банков за первые два месяца 2025 года сократился на 1,5 трлн руб., а затем стабилизировался.

Напомним, граждане России стали хуже платить по кредитным картам. Согласно данным "Скоринг бюро" на 31 мая, платежи по 8,3 млн карт просрочены на 90 дней и более. Совокупная задолженность — 575,9 млрд руб.