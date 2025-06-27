Путин назвал последствия возможной "кражи" золотовалютных резервов России

Если западные страны совершит "кражу" российских золотовалютных резервов, то регионализация платежных систем станет необратимой.

Об этом на заседании Евразийского экономического форума в Минске заявил президент Владимир Путин. Он указал, что такое развитие событий будет полезно для мировой экономики, поэтому, возможно, "за это стоит и заплатить". По словам главы государства, речь идет об открытом хищении, а значит, грабеже.

Путин отметил, что в настоящее время диалог Москвы с Всемирным банком и другими "западноцентричными" финансовыми организациями затруднен из-за их политической ангажированности. При этом РФ стремится всячески снизить зависимость от финансовых институтов Запада.

Президент добавил, что 93% расчетов между странами Евразийского экономического союза проводятся в национальных валютах, а уровень безработицы в ЕАЭС составляет 2,8%, в России — 2,3%, что является одним из лучших показателей в мире, сообщает Forbes.

Напомним, Министерство экономического развития России ожидает безработицу в 2025-2028 годах на уровне 2,5% в год.