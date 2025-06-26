Россия и Украина обменялись военнопленными

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сообщает министерство.

Минобороны также опубликовало кадры с бойцами. Кто-то передает привет родне, кто-то благодарит, что скоро увидится с семьей, а другие не могут сдержать слез во время телефонного разговора с любимыми.

"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в освобождении из плена. И хочу передать привет жене и детям. Все хорошо. Меня встретили, оделись, обули. Все отлично. Победа будет за нами, все будет в порядке", - говорит один из солдат.

"Спасибо за встречу, что увижу своих близких родных. Все будет хорошо теперь", - отмечает другой военнослужащий.

Сейчас российским военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь в Республике Беларусь. Вскоре после этого они будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны РФ. О количестве бойцов, которые скоро вернутся домой, не сообщается.

Последние обмены прошли 19 и 20 июня.