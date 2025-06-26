26 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Только 13 из 66 детей мигрантов в Екатеринбурге сдали тест для поступления в школу

Тестирование детей мигрантов в Екатеринбурге показало, что менее 20% из них готовы к учебе в русскоговорящей школе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, всего 13 из 66 детей смогли пройти экзамен по русскому языку.

Из не сдавших 51 ребенок готовился к поступлению в первый класс, а два в седьмой. Родителям каждого рекомендовали пройти дополнительное обучение и сдать тест повторно через три месяца.

Напомним, что тестирование проходит по всей Свердловской области. На сегодняшний день на экзамены пришло 144 потенциальных школьника, 138 из которых - будущие первоклассники.

Первое тестирование в Екатеринбурге завершилось 23 июня. Дети сдавали экзамены в девяти школах: № 25, 36, 44, 49, 71, 148, 159, 170 и 171 - по одной на каждый район и две в Железнодорожном. Всего же к тестированию готовился 201 ребенок. Расписание экзаменов составлено вплоть до конца декабря, испытания пройдут: 24 июня его прошло девять детей, к 3 и 4 июля готовятся 32 ребенка. Впереди еще 21 и 22 августа, 20 сентября, 18 октября, 15 ноября и 20 декабря.

В прошлом месяце глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что после повторного провала на тестировании, школы будут передавать информацию об этом в МВД, а уже после этого правоохранительные органы примут административные меры к родителям - "вплоть до выдворения" из страны.

Теги: Екатеринбург, дети, мигранты, тестирование, экзамен


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