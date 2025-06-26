Без Заворотнюк и Мариуполя: по сериалу "Моя прекрасная няня" снимут ремейк

Телеканал "Пятница!" снимет ремейк сериала "Моя прекрасная няня", который выходит в нулевых на СТС. После премьеры на телеканале серии будут доступны в онлайн-кинотеатре Premier, передает РБК Life.

Сюжет сериала претерпевает некоторые изменения. Если няня Вика в исполнении Анастасии Заворотнюк приехала в Москву из Мариуполя, то няня Оксана (так и будет называться сериал – "Няня Оксана") приедет в столицу из Краснодарского края. В главной роли в сериале дебютирует телеведущая Олеся Иванченко (дебют в кино). Она устраивается на работу в семью вдовца-ресторатора Ивана Самсонова (в "Прекрасной няне" – в дом продюсера Шаталина) с тремя детьми. На смену Сергею Жигунову придет Виктор Хориняк (известен по роли Ивана в "Последнем богатыре").

Стоит отметить, что сериал "Моя прекрасная няня" тоже не является оригинальным – он снят по мотивам американского ситкома "Няня", в котором еврейская девушка из нью-йоркского района Квинс попадала няней в дом богатого бродвейского продюсера.