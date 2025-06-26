"Зарабатывают на невидимках?" В Сухом Логе инженера обвинили в дезертирстве

26 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Иран под прицелом

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Зарабатывают на невидимках?" В Сухом Логе инженера обвинили в дезертирстве

Инженера из Сухого Лога обвинили в дезертирстве, несмотря на то, что он не был на СВО. В этой странной истории и том, куда уходило денежное довольствие свердловчанина, попытался разобраться депутат Госдумы от Свердловской области максим Иванов.

По его словам, в сентябре 2022 года Виктора призвали на СВО, однако в пункте формирования он предоставил документы о получении высшего образования и имеющемся у него праве на отсрочку. В воинской части согласились с этим и в течение месяца свердловчанин был уволен - все документы с проставленными печатями ему также выдали.

Вернувшись домой, он встал на воинский учет и за почти три года стал начальником на заводе, ценным и перспективным специалистом и успел завести ребенка. Однако на днях к нему постучала в дверь военная полиция, заявив, что с 1 мая 2025 года он объявлен дезертиром. По их данным, Виктор был "в строю" в одной из воинских частей и даже "воевал" на СВО.

За коллегу вступилось руководство предприятия, которое и обратилось за помощью к депутату.

"У нас возник ряд логических вопросов. Если он якобы служил, то почему его отсутствие заметили только через 2,5 года? А где контроль за личным составом? И самое главное. Если человек служит, значит, получает денежное довольствие. Где оно? Попросил Виктора через Госуслуги проверить свои счета и… счет нашелся! Ранее ему не знакомый, и доступа к которому у него пока нет, равно как и информации о движении по нему средств. И также удивляет аттракцион неслыханной щедрости: в/ч только сейчас приостановила выплату денежного довольствия. Получается 2,5 года его начисляли человеку, которого по факту в в/ч никто не видел", - написал Максима Иванов.

Депутат отметил странный слух из Сухого Лога, в котором утверждается, что так воинская часть якобы зарабатывает на "невидимках". Иванов предполагает, что кто-то не до конца уволил Виктора, а другие решили этим воспользоваться, ведь за год Виктор получил бы около 2,5 млн рублей. Однако утверждать это пока рано.

Депутат отметил, что с приходом в 2024 году министра обороны Андрея Белоусова, стартовал полномасштабный аудит армии, направленный на повышение безопасности. В ходе него были достигнуты серьезные результаты - в частности, был найден один такой "невидимка".

"Но реально ли он один? И не пора ли остальным, уволенным по отсрочке в первые недели после призыва мобилизованным начать вздрагивать от каждого стука в дверь? Мне, конечно, хотелось бы верить, что история с Виктором - это результат непреднамеренной (!) бюрократической ошибки. Но… Кто знает! Надеюсь, что за это время Виктор прямо с рабочего места не уедет как якобы дезертир в наручниках спецбортом на СВО в подразделение, где он никогда не был" - сказал Иванов.

Депутат уже передал информацию в Минобороны и гарнизонную прокуратуру.

Теги: Сухой Лог, Иванов, СВО, инженер, дезертир


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети