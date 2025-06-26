"Зарабатывают на невидимках?" В Сухом Логе инженера обвинили в дезертирстве

Инженера из Сухого Лога обвинили в дезертирстве, несмотря на то, что он не был на СВО. В этой странной истории и том, куда уходило денежное довольствие свердловчанина, попытался разобраться депутат Госдумы от Свердловской области максим Иванов.

По его словам, в сентябре 2022 года Виктора призвали на СВО, однако в пункте формирования он предоставил документы о получении высшего образования и имеющемся у него праве на отсрочку. В воинской части согласились с этим и в течение месяца свердловчанин был уволен - все документы с проставленными печатями ему также выдали.

Вернувшись домой, он встал на воинский учет и за почти три года стал начальником на заводе, ценным и перспективным специалистом и успел завести ребенка. Однако на днях к нему постучала в дверь военная полиция, заявив, что с 1 мая 2025 года он объявлен дезертиром. По их данным, Виктор был "в строю" в одной из воинских частей и даже "воевал" на СВО.

За коллегу вступилось руководство предприятия, которое и обратилось за помощью к депутату.

"У нас возник ряд логических вопросов. Если он якобы служил, то почему его отсутствие заметили только через 2,5 года? А где контроль за личным составом? И самое главное. Если человек служит, значит, получает денежное довольствие. Где оно? Попросил Виктора через Госуслуги проверить свои счета и… счет нашелся! Ранее ему не знакомый, и доступа к которому у него пока нет, равно как и информации о движении по нему средств. И также удивляет аттракцион неслыханной щедрости: в/ч только сейчас приостановила выплату денежного довольствия. Получается 2,5 года его начисляли человеку, которого по факту в в/ч никто не видел", - написал Максима Иванов.

Депутат отметил странный слух из Сухого Лога, в котором утверждается, что так воинская часть якобы зарабатывает на "невидимках". Иванов предполагает, что кто-то не до конца уволил Виктора, а другие решили этим воспользоваться, ведь за год Виктор получил бы около 2,5 млн рублей. Однако утверждать это пока рано.

Депутат отметил, что с приходом в 2024 году министра обороны Андрея Белоусова, стартовал полномасштабный аудит армии, направленный на повышение безопасности. В ходе него были достигнуты серьезные результаты - в частности, был найден один такой "невидимка".

"Но реально ли он один? И не пора ли остальным, уволенным по отсрочке в первые недели после призыва мобилизованным начать вздрагивать от каждого стука в дверь? Мне, конечно, хотелось бы верить, что история с Виктором - это результат непреднамеренной (!) бюрократической ошибки. Но… Кто знает! Надеюсь, что за это время Виктор прямо с рабочего места не уедет как якобы дезертир в наручниках спецбортом на СВО в подразделение, где он никогда не был" - сказал Иванов.

Депутат уже передал информацию в Минобороны и гарнизонную прокуратуру.