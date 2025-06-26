Российские ветеринары жалуются на критическую ситуацию с вакцинами

Российские ветеринары жалуются на критическую ситуацию с вакцинами для кошек и собак. Даже отечественные вакцины достать сложно: поставки в ветклиники в этом году сократились в два-три раза по сравнению с прошлым годом. Из-за перебоев в очереди на прививку стоят сотни домашних животных. Врачи опасаются, что снижение вакцинации приведет к распространению инфекций среди животных и людей, пишут "Известия". Тревогу бьет и Национальная ветеринарная палата.

В Россельхознадзоре и Минсельхозе обещали разобраться с ситуацией, но как быстро это произойдет – неизвестно. В этих ведомствах заявляют, что производство российских вакцин ведется плановыми объемами, никаких сбоев в работе компаний нет.

При этом в одной из компаний журналистам пожаловались на необходимость получения заключения о соответствии производственных площадок правилам надлежащей производственной практики ЕАЭС, выданного российским регулирующим органом. А этот процесс требует значительных ресурсов и времени.

Другой производитель пообещал, что вакцины будут доступны в июле, сейчас идет процесс поставки партии на рынок.

Отметим, что в публикации "Известий" не говорится ни о росте стоимости вакцин (как отечественных, так и импортных), ни о мнениях врачей по поводу качества импортозамещенных препаратов.