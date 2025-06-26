СМИ: Северная Корея готовит дополнительные войска для отправки в зону СВО

КНДР в июле или августе может перебросить в Россию дополнительные войска для участия в военной спецоперации, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Разведка Южной Кореи утверждает, что Пхеньян якобы поставляет Москве артиллерийские снаряды и ракеты, а взамен, "вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет".

Власти России и КНДР 28 апреля официально признали участие войск Северной Кореи в боях в Курской области. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной армии, участвовавшие в освобождении Курской области от ВСУ. В самой КНДР тоже подтвердили отправку войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших в Курской области бойцов.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что солдат армии КНДР могут использовать на других участках СВО.