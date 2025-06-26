В Екатеринбурге во время стройки нашли забетонированный артиллерийский снаряд

В Екатеринбурге во время строительных работ на улице Ольховской был обнаружен артиллерийский снаряд со взрывателем. Об этом Накануне.RU сообщила пресс-служба свердловской Росгвардии.

Сотрудники органов внутренних дел совместно с сотрудниками вневедомственной охраны и госавтоинспекцией оперативно оцепили участок. На место вызвали инженерно-техническую группу ОМОН "Малахит" Управления Росгвардии по Свердловской области, специалисты которой идентифицировали находку как 120-мм осколочно-фугасный артиллерийский снаряд.

"Опасный предмет был частично забетонирован, что представляло сложность для безопасного извлечения. На место прибыли заместитель начальника Управления Росгвардии по Свердловской области, командир ОМОН, руководство районного отдела полиции, глава района и иные представители органов власти. Ими было принято консолидированное решение по извлечению взрывоопасного предмета", - рассказали в пресс-службе.

При работе соблюдались все меры безопасности, благодаря чему боевой снаряд все же удалось извлечь из забетонированной плиты. В Росгвардии отметили, что снаряд действительно представлял реальную угрозу горожанам. Сотрудниками ОМОН вывезен его на спецавтомобиле на полигон, где и уничтожили.

Стоит отметить, что вся прилегающая территория была также обследована сотрудниками спецподразделения Росгвардии. В настоящее время на данном участке гражданам ничего не угрожает.