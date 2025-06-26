Премьер Сербии заявил, что поставок вооружений Украине не будет

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что пока он является членом Совета национальной безопасности страны, поставок вооружений Украине от Белграда не будет. Об этом сообщает ТАСС.

Сербский премьер напомнил, что по предложению президента Сербии Александара Вучича было принято решение, согласно которому любой экспорт вооружений и военной техники будет возможен только с согласования профильных министерств, ведомств и Совета национальной безопасности.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому Белградом нейтралитету, продолжают поставки боеприпасов Украине. Прикрытием служит "схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников", пояснили в СВР. В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО. Вучич в ответ заявил, что обсудил эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Была сформирована рабочая группа для установления фактов.