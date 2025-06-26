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Фото: Валерий Звонарёв

Лев-людоед из "Тайгана" останется жить в парке

Лев, искусавший директора парка "Тайган" в Крыму Олега Зубкова, останется жить в нём.

"Ничего с этим львом не будет. Лев как был, так и есть в саванне (зона свободного обитания львов). Молодой, глупый, испугался, побежал и наделал делов. В таких ситуациях животное не виновато. Всё, что происходит, – либо виноват человек, либо дело случая, как в нашем", - сказала пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина на видео опубликованном в telegram-канале парка.

Парк "Тайган" – частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

Теги: "Тайган", лев, парк


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