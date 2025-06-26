СМИ сообщили о блокировке в России премиальных китайских машин Lixiang

Владельцы премиальных китайских гибридных автомобилей Lixiang рассказали о блокировке машин в России.

Autonews сообщает о жалобах владельцев: машины последнего рестайлинга (май 2025 года) "зависают" при повышении прошивки до версии 7.4.

СМИ сообщают, что речь идет об автомобилях, поставленных в Россию по так называемым "альтернативным схемам" (они же параллельный импорт). Сообщается, что в последнем обновлении была предусмотрена функция для борьбы с неофициальными поставками, и именно она могла привести к фатальным последствиям. Владельцы машин надеются, что на Китайском заводе быстро исправят "баг", после чего новая версия прошивки вернет машины к жизни.