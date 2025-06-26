В Тюменской области селянин остался без дома из-за неисправного аккумулятора

Сегодня утром в селе Солобоево Исетского муниципального округа произошел пожар. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Тюменской области, причиной пожара стал неисправный аккумулятор.

Огонь уничтожил частный жилой дом, гараж и автомобиль, находившийся в нем.

Общая площадь пожара составила 92 квадратных метра. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Специалисты выяснили, что причиной пожара стал аккумулятор шлифовальной машины, который хозяин сгоревших строений снял накануне с устройства. По словам погорельца, батарея в последнее время стала сильно нагреваться.

МЧС России напоминает, что при появлении признаков повреждения, таких как вздутие, утечка или необычный нагрев,необходимо прекратить использование аккумуляторов. Не следует самостоятельно ремонтировать или модифицировать аккумуляторы, при обнаружении любых дефектов или неисправностей нужно обращаться к специалистам.