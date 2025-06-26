Хаменеи заявил, что США преувеличили масштабы ущерба ядерным объектам Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США преувеличили масштабы ущерба ядерным объектам исламской республики.

"США не смогли достичь своей цели, и они преувеличивают, чтобы скрыть правду", - приводит слова Хаменеи РИА Новости.

Он добавил, что Тегерану удалось нанести ущерб базе США в Катаре.

Напомним, согласно заявлениям президента США Дональда Трампа, удары полностью уничтожили объекты по обогащению урана в Иране. При это американская разведка так не считает .Там заявили, что удары США по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны.

По мнению главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, Иран, вероятно, мог вывезти значительную часть обогащенного урана из ядерных центров перед ударами США.