Суд поставил точку в вопросе законности выборов глав Березовского

Свердловский областной суд поставил точку в деле о выборах главы Березовского муниципального округа и признал решение думы от 30 января незаконным. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В январе депутаты неожиданно избрали мэром Березовского "технического кандидата" – начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову. За нее проголосовали 17 депутатов, в то время как за действующего главу Евгения Писцова – шесть. Маслакова взяла самоотвод, но дума не дала ей этого сделать и одобрила ее кандидатуру.

После этого новый мэр подала в суд на депутатов, а затем пропустила свою инаугурацию. На фоне всего этого Евгений Писцов объявил, что остается главой Березовского. Позже к иску Маслаковой присоединился депутат Михаил Киндрась. Иски объединили в один.

19 марта, суд вынес решение, признав действия депутатов думы незаконными, однако окружная дума это решение обжаловала. Сегодня Свердловский областной суд, по итогам апелляционного рассмотрения, оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу заявителя – без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что дума Березовского изменит правила конкурса на пост мэра после скандала с Маслаковой.