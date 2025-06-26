Подмосковного экс-министра торговли оставили под домашним арестом

Тверской суд Москвы продлил домашний арест Михаила Хубутия, бывшего министра торговли Подмосковья. Его обвиняют по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия). Пребывание под домашним арестом экс-чиновнику продлили на один месяц.

Суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты Хубутия о смягчении меры пресечения, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В апреле 2025 года москвичка Юлия Ван сообщила о нападении ее бывшего любовника Михаила Хубутия. Женщину госпитализировали с травмами и порезами ног. Общий ребенок Юлии и Михаила, который был дома в момент инцидента, не получил травм.

По версии Ван, мужчине не нравилось, что девушка решила с ним расстаться. Она заявляла, что бывший возлюбленный напал на нее с топором. Сам Хубутия не отрицает, что приезжал поговорить с девушкой, но утверждает, что не нападал на нее.