СберМобайл заработает в ЛНР

Оператор связи Сбербанка СберМобайл на днях заработает в ЛНР. Воспользоваться услугами связи можно будет уже с 30 июня.

В ДНР, Херсонской или Запорожской областях запускать работу компания планирует чуть позже – в конце июля. Предоставлять связь в регионе компания будет на сети партнерской инфраструктуры оператора "Миранда-медиа", сообщает "Ъ".

В ноябре 2024 г. крымский оператор мобильной связи "Миранда" заработал в Донецкой Народной Республике (ДНР). Установлены 2,5 тыс. базовых станций. К концу года услугами мобильной сети смогут пользоваться свыше 90% населения республики.