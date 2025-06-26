Зонты, бутилированная вода, СИМ и алкоголь. Что будет запрещено на Ural Music Night

В ночь с 27 на 28 июня пройдет фестиваль Ural Music Night. Масштаб события определяет суровость мер безопасности и ограничений, которые уже успели подготовить администрация города и свердловское УФСБ.

Традиционно, возле музыкальных площадок по всему городу запретят продажу алкоголя. Как сообщили в пресс-службе мэрии, купить спиртное нельзя будет:

с 12:00 до 23:00 в границах улиц Карла Либкнехта – Клары Цеткин – Мамина-Сибиряка – Шевченко;

с 14:30 до 23:00 в границах улиц Бориса Ельцина – Челюскинцев – набережной Рабочей молодежи;

с 15:00 до 23:00 на Базовом переулке (от Яламова до Машинной), а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей.

Позднее, с 16:00 до 23:00, ограничения введут и в границах улиц:

Свердлова – Челюскинцев – Азина;

Красноармейской – Малышева – Мамина-Сибиряка – Ленина;

8 Марта – Малышева – Горького – Ленина;

Репина – Пирогова – Верх-Исетского бульвара;

Горького – Клары Цеткин – Царской – Толмачева – Ленина;

Декабристов – Степана Разина – Народной воли – Розы Люксембург;

Дзержинского – Царской – Николая Никонова – Красного;

Первомайской – Луначарского – Шарташской.

Подробнее границы можно рассмотреть на карте.

Также будут введены ограничения на передвижение самокатов. Запрет коснется "квадрата" Челюскинцев, Маршала Жукова, Хохрякова, Малышева, Мамина Сибиряка, Шевченко, Николая Никонова. Ездить на СИМ будет запрещено с 20:00 27 июня до 02:00 28 июня.

Согласно постановлению, подписанному главой города Алексеем Орловым, в случае происшествия Госавтоинспекция оперативно закроет улицы Бориса Ельцина - от Ленина до Челюскинцев и Ленина на участках от Карла Либкнехта до 8 Марта, от Красноармейской до Мамина-Сибиряка.

В УФСБ по Свердловской области заявили, что в Историческом сквере и на Октябрьской площади ближе к сценам будут стоять рамки-металлодетектеры. Через них нельзя будет пронести бутилированную воду, даже в фабричной упаковке, большие сумки и зонты с тростью. Гостям фестиваля рекомендуют вместо этого захватить с собой дождевик, а также наличные, так как при безналичной оплате могут возникнуть перебои с мобильной связью.

Для удобства горожан и сохранения чистоты города, установят 120 мусорных контейнеров и 170 туалетных модулей.