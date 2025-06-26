В Нягани на начальника структурного подразделения МЧС возбудили уголовное дело

В Нягани на начальника четвертого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО – Югре возбудили уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 (два эпизода), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (превышение должностных полномочий, получение взяток в крупном размере). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов РУ ФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, с марта 2023 года по декабрь 2024 года обвиняемый получал от подчиненных сотрудников взятки за общее покровительство по службе, а также за совершение незаконных действий в их интересах. По ходатайству следователя решением Няганского городского суда в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.