Для гостей Ural Music Night в Екатеринбурге сыграют Billy’s Band, "Старый приятель" и "Хохма"

Команда Ural Music Night назвала новых хедлайнеров музыкального фестиваля. Для гостей Уральской ночи музыки сыграют Billy’s Band, "Старый приятель" и "Хохма".

Петербуржская группа Billy’s Band выступит на площадке "Железный ритм" во Дворце культуры железнодорожников. Среди наиболее популярных хитов исполнителей: "Коктейль из лунного света и вина" и "Оторвемся по-питерски".

"Старый приятель" из Москвы исполнит свои треки на сцене Nonconform Night в Музее андеграунда. Среди них "Московская любовь", "Новый день календаря", а этой весной группа выпустила сингл "Весна в Москве".

Ярославская панк-группа "Хохма", чье творчество отсылает к Viagra Boys и IDLES сыграет на сцене "Нирваны". Стоит отметить, что музыканты получили не только признание от критиков, но и премию Cup of Madness.

Напомним, фестиваль пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Ранее организаторы сообщили, что главным хедлайнером станет лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец. Более того, екатеринбуржцам пообещали, что 2025 год станет особенным для Ural Music Night, так как на фестивале впервые пройдет "Ночь танца".