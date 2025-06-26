В Подмосковье запретили детям до 18 лет находиться на водоемах без взрослых

В Подмосковье детям до 18 лет запретили находиться на водоемах без сопровождения взрослых. Законопроект, внесенной областной прокуратурой, одобрили депутаты Мособлдумы.

Этой темой депутаты заинтересовались еще в апреле, тогда во время обсуждения на круглом столе была приведена статистика: число погибших на водных объектах детей остается стабильно высоким. Парламентарии надеются, что угроза штрафов (впрочем, не очень больших – от 100 до 500 руб.) заставит взрослых не оставлять детей без присмотра у воды.

В случае обнаружения "бесхозных" детей полиция будет выписывать штрафы (поправка внесена в областной КоАП).

Закон вступит в силу с момента опубликования.