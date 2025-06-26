С 1 сентября оценки за поведения начнут выставлять в 84 российских школах

Минпросвещения России определило 84 школы, в которых в этом году пройдет эксперимент по выставлению ученикам оценок за поведение. Если этот опыт сочтут удачным, его распространят на все российские школы.

"Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряжённость с учётом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся", – пояснила заместитель министра просвещения России Ольга Колударова на заседании Всероссийского экспертного педагогического совета.

Замминистра добавила, что "принципы и критерии оценки поведения, которые планируется установить, сформированы с учётом общего мнения и позиций педагогических работников и родительского сообщества".

"Оценку поведения будет выставлять классный руководитель с учётом мнения педагогов, которые работают с ребёнком, и администрации образовательной организации", - добавила чиновница.

В мае этого года в Рособрнадзоре высказывали опасения по поводу шкалы оценок и параметров оценки. "Здесь надо взвешенно подойти. Если брать советское прошлое, то тогда критерия [оценки за поведение] не было выставлено. В наше время, это моя личная позиция, точно должны быть критерии описаны. Например, какую оценку мы будем ставить за разбитое случайно стекло мячом на футболе?", - цитирует ТАСС главу Рособрнадзора Анзора Музаева.