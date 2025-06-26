Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков

Экс-участница "Дома-2" и известный блогер Виктория Боня оштрафована судом на 50 тыс. руб. по административной статье о пропаганде наркотиков.

Суд счел, что Боня в позитивном ключе отзывалась об отваре южноамериканских индейцев, который может изменять сознание и вызывать галлюцинации. Лингвистическая экспертиза была не на стороне звезды.

Сама она ранее заявляла, что дело касается ее сайта, который то ли взломали, то ли выкупили люди, не имеющие к ней отношения. Но в итоге в деле появились видеокадры, на которых о "волшебных отварах" говорит сама Боня.

Где сейчас проживает Виктория Боня – неизвестно, периодически, судя по ее соцсетям, звезда бывает в Москве и во Франции. А последние месяцы Боня и вовсе проводила время в горах. В мае она покорила Эверест – со второй попытки, при первом восхождении у нее начались проблемы со здоровьем.