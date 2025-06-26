Эрдоган: Трамп приедет на переговоры по Украине, если там будет Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов приехать на переговоры по Украине в Турцию, если к ним присоединится президент России Владимир Путин.

По словам турецкого лидера, сейчас Анкара ведет диалог с Москвой и Киевом о проведении третьего раунда переговоров. Эрдоган подчеркнул, что конечная цель Турции – встреча по Украине именно на уровне лидеров, пишет РИА Новости.

Накануне на саммите НАТО Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор продолжался примерно 40-50 минут. Украинский лидер назвал встречу "длительной и содержательной".

Однако сам Трамп заявил, что не обсуждал с Зеленским прекращение огня между РФ и Украиной, а "просто хотел узнать, как у него дела". Президент США добавил, что теперь хочет поговорить о завершении конфликта с Путиным.

В МИД РФ заявляли, что Россия и Украина могут возобновить прямые переговоры после 22 июня. Речь идет о встрече в Стамбуле.