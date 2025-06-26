Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в администрации Сургута

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в администрации Сургута, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что якобы был задержан директор департамента имущественных отношений Алексей Дворников по делу о превышении должностных полномочий. Также каналы сообщают о задержании бывшего вице-мэра по строительству Виталия Шарова.

Официального подтверждения информации нет.

По данным пресс-службы администрации Сургута, действия правоохранительных органов осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Мэрия оказывает содействие правоохранительным органам.