Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в администрации Сургута
Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в администрации Сургута, передает корреспондент Накануне.RU.
Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что якобы был задержан директор департамента имущественных отношений Алексей Дворников по делу о превышении должностных полномочий. Также каналы сообщают о задержании бывшего вице-мэра по строительству Виталия Шарова.
Официального подтверждения информации нет.
По данным пресс-службы администрации Сургута, действия правоохранительных органов осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Мэрия оказывает содействие правоохранительным органам.