Глава Минстроя РФ высоко оценил благоустройство по федеральной программе в Екатеринбурге

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе рабочей встречи обсудили итоги и дальнейшую реализацию в уральской столице программы "Формирование комфортной городской среды".

"Министр дал высокую оценку проделанной работе. Заявил о готовности поддержать Екатеринбург. В 2026 году приступим к благоустройству объекта-победителя голосования – участка набережной рек Исети и Ольховки!" – написал в своем телеграм-канале и социальных сетях градоначальник.

Второй год подряд Екатеринбург демонстрирует лучшие показатели среди крупных городов страны. В ходе федерального онлайн-голосования за преображение общественных пространств высказались почти 400 тысяч жителей столицы Урала, причем около 70 % голосов собраны благодаря волонтерам.

"Все это говорит о неравнодушии жителей и желании участвовать в качественных изменениях общественных территорий", – резюмировал Алексей Орлов, комментируя итоги встречи с российским министром.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в Екатеринбурге с 2017 года. Благодаря ему вторую жизнь получили набережная Исети от улицы Малышева до Куйбышева, сквер у Оперного театра, "Зеленая роща", парк имени XXII Партсъезда, "Солнечные аллеи" и Преображенский парк. Также стартовало благоустройство парка имени 50-летия ВЛКСМ.

Победителем голосования на благоустройство в 2026 году по программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) стал участок набережной рек Исети и Ольховки.





В этом году уральская столица набрала рекордные 393 тыс. 285 голосов, уступив первенство только Москве и Санкт-Петербургу. Почти 70% удалось собрать благодаря 4,5 тыс. волонтеров, ежедневно выходящим на улицы, в парки и торговые центры. Среди объектов, участвовавших в опросе, голоса распределились следующим образом: