Аятолла Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи высказался о победе Ирана над Израилем. Политик высказался в X.

"Я поздравляю (иранский народ) с победой над израильским режимом", - приводит РИА Новости сообщение Хаменеи.

Заявление сделано на фоне того, что Хаменеи уже почти неделю не появлялся на публике. Его окружение уходит от вопросов прессы о местонахождении главы государства и его состоянии. В отсутствие аятоллы Хаменеи за власть в стране начинается борьба между несколькими альянсами, в том числе с участием высокопоставленных военных. Эти альянсы имеют разные взгляды на то, как следует выстраивать внешнюю политику дальше: продолжать военное противостояние с Израилем и США или вести переговоры. Также разнятся взгляды на будущее иранской ядерной программы.