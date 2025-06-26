В деле о пытках на автомойке в Каменске-Уральском, возможно, появился новый фигурант

В уголовном деле о пытках на автомойке в Каменске-Уральском, возможно, появился новый фигурант. Парень якобы участвовал в похищениях и вымогательствах вместе со своими родственниками - ранее задержанными Давидом и Даниилом Анашкиными.

Как сообщает со ссылкой на собственный источник издание РимМедиа, сегодня силовики провели обыски в квартире Александра Анашкина. Также они наведались к родственникам другого фигуранта дела - Александра Лачугина и доставили на допрос его мать и отчима. В доме, где ранее находилась незаконная металлоприемка, проведены обыски.

В правоохранительных органах эту информацию пока никак не комментируют, однако адвокат одной из пострадавших девушек - Юлия Майорова сделала репост в своих социальных сетях с новостью о новом фигуранте и обысках. При этом, никаких постов с опровержением этой информации от адвоката не последовало.

Напомним, инцидент, ставший поводом для расследования, произошел вечером 3 января в помещении автомойки на Карла Маркса в Каменске-Уральском. Сообщалось, что группа молодых людей похитила студенток из-за отказа одной из них вступать в отношения. Девушек отвезли в автомойку, где обливали ледяной водой и пеной для мойки машин, раздевали и обзывали по национальному признаку, снимая все на видео. Утверждалось, что так мучители планировали шантажировать студенток в дальнейшем.

Когда история получила огласку, было возбуждено дело и задержаны трое жителей Каменска-Уральского в возрасте 16, 17 лет и 21 года. Им предъявили обвинение по целому ряду статей УК РФ и заключили под стражу.

Затем в этой истории вскрылись новые эпизоды и новые фигуранты. Последним на сегодняшний день арестован бывший арендатор печально известной автомойки.