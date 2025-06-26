"Зайцев" на платных дорогах будут ловить нейросетями

"Автодор", ГАИ и Ространснадзор совместно ловят "зайцев" на скоростных платных трассах, таких как М-12 "Восток", ЦКАД и ЦКАД и А-289. Обычно нарушители скрывают номер, чтобы их невозможно было распознать по камерам. С начала 2025 года к распознаванию подключили нейросети (система "Свободный поток"). За это время было проведено более 80 рейдов, выявлено более 650 нарушителей. Из них 180 пытались намеренно скрыть номера, более 60 – просто ехали с грязными регистрационными знаками, более 70 – не оплатили проезд.

"Кроме скрытых номеров, подобные рейды помогают выявить автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения или лишенных водительских прав, перевозчиков запрещенных средств и многих других. Таких случаев насчитывается более 220", - сообщили в "Автодоре".

Число нарушителей после рейдов сократилось на всех перечисленных трассах примерно в два раза. Так, на М-12 нарушители теперь составляют 5%, на ЦКАД – 2,8%.

"Интеллектуальная транспортная система уже помогает распознать автомобили даже в случае, когда пользователь ехал по скоростным автомобильным дорогам М-11 "Нева" или М-4 "Дон", скрыл номера и заехал на ЦКАД. В этом году прорабатываются дополнительные меры выявления госномеров нарушителей с использованием нейросетей", - сообщили в компании.

По данным Ространснадзора России, за пять месяцев 2025 года вынесено около 500 тыс. постановлений за неуплату проезда по платным трассам. Более 180 тысяч водителей, получивших штрафы, их оплатили, но так и не внесли саму плату за проезд, теперь им грозят судебные разбирательства.