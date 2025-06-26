Пара в Ивделе, в чьей квартире произошел взрыв, пользовалась газовыми баллонами из-за долгов по ЖКХ

Пара, погибшая в Ивделе при взрыве газа, имела долги по ЖКХ. По этой причине они использовали газовые баллоны, несмотря на то, что дом даже не газифицирован. Об этом рассказали соседи погибших.

Как передает их слова "КП-Екатеринбург", 67 летний Виктор и 69-летняя Галина не ладили с соседями, тащили в дом мусор, из-за чего из квартиры постоянно плохо пахло. Состояла ли пара в браке - никто не знает, однако отмечают, что Галина могла подолгу отсутствовать в квартире. В квартире из-за долгов был отключен свет, пара принесла в дом газовые баллоны.

Несмотря на все это, соседи приносят соболезнования родным Виктора и Галины.

Сообщение о взрыве поступило в диспетчерскую сегодня ночью в 02.55. По первоначальной информации прокуратуры, двое погибших, в квартире которых все и произошло, пользовались бытовым газом в баллонах. У пострадавших соседей предварительно диагностированы отравление угарным газом, гипертонический криз - как реакция на стресс. Четверо из семерых пострадавших (шесть соседей и один сотрудник МЧС) были госпитализированы.

Ранее в областном минздраве рассказали о самочувствии пострадавших.

Сейчас специалисты оценивают устойчивость конструкций пятиэтажного дома. В прокуратуре также отметили, что помимо квартиры, где произошел взрыв, пострадали и другие.