Японские акулы-людоеды замечены в Приморье

Федерация рыболовного спорта Приморского края предупредила, что в бухте Тихой напротив маяка были замечены акулы Мако.

"Внимание! В Бухте Тихая, напротив маяка наши спортсмены заметили акул Мако. Много! Акулы большие, порядка 3х метров в длину. Так как этот вид акул не прочь попробовать человека на вкус, убедительная просьба, ограничить купание в Уссурийском заливе, в частности, в бухте Тихая", - говорится в предупреждении под видео на официальной странице федерации в VK.

Также в федерации объяснили, почему редкие хищники пожаловали в Уссурийский залив: "В связи с аномальной для Владивостока погодой, вода в заливе Петра Великого хорошо прогрелась и к нам зашло большое количество тропических рыб. В том числе и акул Мако, которые обычно предпочитают охотится вблизи Японских островов".