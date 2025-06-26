Израиль во время ударов по Ирану мог использовать боеприпасы с обедненным ураном
Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном при ударах по объектам в Иране, сообщает иранское агентство Fars.
По данным источника, проверка в местах попаданий показала следы наличия урана, однако это не окончательные выводы. Уточняется, что проводится дополнительное расследование.
Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня, назвав ее целью уничтожение ядерной и ракетной программ Тегерана. Ударам подвергался ряд ядерных объектов на территории Ирана.
24 июня Израиль заявил, что достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозы в ядерной и ракетной сферах. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.