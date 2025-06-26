"Безнравственный и незаконный". Эксперты - о ЕГЭ по профильной математике

Задачи с 17-й по 19-ю, то есть три последние, на прошедшем ЕГЭ по профильной математике вызвали осуждение экспертов, которые оценили их не просто как безнравственные, но и как незаконные.

Накануне.RU писало о том, что высокая сложность заданий во второй части ЕГЭ привела к тому, что число стобалльников упало в 4 раза по сравнению с прошлым годом, когда оно, наоборот, подскочило. Так быть не должно, уверены эксперты. Выпускники не должны быть заложниками чиновников, определяющих сложность заданий, которые почему-то варьируются от года к году. В ходе обсуждения в эфире "Родной школы" заслуженный учитель России, автор учебников по математике Александр Шевкин рассказал, что задачу по планиметрии, которая была на ЕГЭ, он решил и хотел даже опубликовать ее решение, но передумал. Формально она не выходит за рамки школьной программы, все отдельные шаги не выходят за школьный курс геометрии, но их так много, что набирать огромный текст с формулами он просто не стал - это очень долго.

"Давать такую задачу на выпускном экзамене, на мой взгляд, безнравственно. Это нечестно просто. Еще была огромная задача [с условием] на целую страницу текста. Если честно, я даже не брался ее решать, я просто посмотрел и понял, что это издевательство. Нельзя такие задачи давать школьникам, которые надо долго читать, долго осваиваться, долго привыкать к условиям задачи, прежде чем высказать хоть какую-то идею. Мне появление таких задач непонятно. Возможно, это какая-то манипуляция с целью отвадить школьников от сдачи ЕГЭ. Наверное, людей с высшим образованием так много, что некому улицы мести, нет слесарей и токарей. Но это абсолютно неверный способ решения этой задачи. Люди, которые отказались сдавать ЕГЭ, не будут токарями и слесарями", - уверен Шевкин.

Он говорит о недобросовестности государства. С ним согласен доктор экономических наук, магистр юриспруденции Анатолий Вифлеемский. Он рассматривает ЕГЭ с точки зрения права и приходит к выводу, что такой ЕГЭ просто незаконный. По закону ЕГЭ - это государственная итоговая аттестация (ГИА) после школы. В федеральном закон об образовании записано (ст. 59 ч. 3), что это "итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования", просто она проводится в форме ЕГЭ (ст. 70).

"По закону то, что ГИА превратили во вступительный экзамен, - это есть извращение. Это злоупотребление властью. Ведь в законе записано как? Что результаты ГИА учитываются при приеме в вуз. Но это не вступительный экзамен! И когда мы идем от права, то должны говорить о том, что недобросовестным является включение в ЕГЭ задач, которые не предусмотрены образовательной программой", - рассказал юрист.

О задачах, выходящих за рамки школьной программы, говорят уже много лет. Но они не имеют законных оснований, подчеркивает Вифлеемский. По закону ГИА должна быть только по школьной программе. А ЕГЭ в нынешнем виде (вопреки словам о победе над коррупцией) как раз является коррупциогенным, потому что позволяет манипулировать сложностью заданий от года к году и от региона к региону. Это злоупотребление властью. Когда говорят, что все выпускники находятся в равном положении, это не так. Правовое равенство подменяется антиправовой уравниловкой, фактически произволом, заключает эксперт. Можно даже не убирать ЕГЭ, нужно просто выполнять закон.

Член-корреспондент РАН и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев подтверждает, что такие задачи, как в этом году на ЕГЭ, школьник из обычной школы, даже очень сильный, заведомо решить не может. Можно лишь посочувствовать выпускникам этого года, которым просто не повезло по сравнению с выпускниками прошлого года. И это очень несправедливо.