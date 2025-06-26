Верховный лидер Ирана несколько дней не появлялся на публике

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже почти неделю не появлялся на публике, его окружение уходит от вопросов прессы о местонахождении главы государства и его состоянии, пишет New York Times.

Издание со ссылкой на неназванные источники в руководстве Исламской Республики утверждает, что в отсутствие аятоллы Хаменеи за власть в стране начинается борьба между несколькими альянсами, в том числе с участием высокопоставленных военных.

Эти альянсы имеют разные взгляды на то, как следует выстраивать внешнюю политику дальше: продолжать военное противостояние с Израилем и США или вести переговоры. Также разнятся взгляды на будущее иранской ядерной программы.

По данным NYT, президент Ирана Масуд Пезешкиан входит в один из умеренных кругов, который готов вести переговоры.