26 Июня 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Парламент Вологодской области поддержал инициативы губернатора Георгия Филимонова

На 49-й сессии парламента Вологодской области депутаты приняли 15 законов области в сфере социальной и экономической политики. Из них 13 инициированы Губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым.

«Поддерживаем наших выдающихся спортсменов и тренеров, которые добились высоких результатов на профессиональном поприще, готовят будущих чемпионов и формируют культуру здорового образа жизни. Ежемесячно будем предоставлять по пять тысяч рублей заслуженным работникам физической культуры России и СССР, по три тысячи рублей – заслуженным мастерам спорта и тренерам России и СССР и по две тысячи рублей – мастерам спорта международного класса и гроссмейстерам», – рассказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Сейчас в Вологодской области особые заслуги и звания в сфере физкультуры и спорта имеет 41 человек. Каждый из них будет получать ежемесячные выплаты, начиная с 1 сентября 2025 года.

В текущем году на реализацию закона будет направлено более 590 тысяч рублей. А уже со следующего года ежегодный объем финансирования мер поддержки составит 1,7 миллиона рублей.

Также депутаты поддержали инициативу Главы региона о внесении поправок в закон о промышленной политике. Речь идет об изменениях, направленных на организацию индустриальных (промышленных) парков государственной формы собственности.

«Это позволит нам создать новую инфраструктуру для потенциальных инвесторов и впоследствии – увеличить количество рабочих мест и доходы областного бюджета. Продолжаем системно развивать экономику региона: создаём новые точки для предпринимателей и формируем прочный фундамент для устойчивого роста», – пояснил Георгий Филимонов.

В частности, запланировано присвоить статус индустриального парка инвестиционным площадкам в Череповце, Шексне и Соколе. Кроме того, в Череповецком округе будет создан Индустриальный парк Ясная Поляна, где резиденты получат право на налоговые льготы в соответствии с областным законодательством.

Еще одним важным решением стало принятие закона «О Торгово-промышленной палате Вологодской области», который определяет основы ее деятельности, порядок и формы взаимодействия с органами государственной власти региона.

«Усиливаем нашу работу с Торгово-промышленной палатой Вологодской области. Совместно будем создавать эффективную систему поддержки предпринимательства и промышленных предприятий, защищать права и законные интересы бизнес-сообщества», – уточнил Георгий Филимонов.

Согласно принятому закону, Торгово-промышленная палата Вологодской области может участвовать в подготовке законопроектов и других НПА, затрагивающих интересы предпринимателей, в работе ведомственных комиссий, экспертных советов по предложению органов государственной власти, а также в организации мероприятий по вопросам развития предпринимательства, экономической и внешнеэкономической деятельности.

Карточка для голосования депутата(2024)|Фото: Накануне.RU

На сессии регионального парламента утвердили и другие социально-значимые законы, которые были инициированы депутатами и получили поддержку Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Так, 23 октября на Вологодчине теперь будут отмечать День сельского старосты. Помимо этого, были приняты поправки в областной закон о бесплатном предоставлении земельных участков и сформированы предложения в Госдуму России о поправках в Жилищный кодекс и федеральный закон о государственном регулировании алкогольной продукции.

Теги: георгий филимонов, парламент вологодской области, законопроекты


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