В Ленобласти неоязычники ритуально заживо погребли двух людей в день летнего солнцестояния

В Приозерском районе Ленобласти полиция обнаружила неоязычников, которые в рамках совершения некоего обряда заживо погребли двух человек.

В полиции организаторы обряда пояснили, что это был обряд ритуальной смерти и захоронения, по-настоящему "похороненные" не должны были умереть, их собирались откопать после явления богини смерти Хель. В целом же группа отмечала таким образом летнее солнцестояние – древний языческий праздник славянской и скандинавской культур.

К моменту приезда полиции в обряде у костра в лесу участвовали 13 человек, еще двое были закопаны. Telegram-канал "112" сообщает, что некоторые участники культа были в простынях, другие – в странной одежде.

Выяснилось, что участие в обряде было платным – 6-9 тыс. руб.

Недавно об опасности участия в неоязыческих культовых обрядах предупреждал викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). По его мнению, "опасность бытового язычества, которое есть в музеях, в летних праздниках – это ложный посыл, что это подлинно этническое – например, праздник Иван Купала".