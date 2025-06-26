26 Июня 2025
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" готовится к сдаче спорткомплекса "Родина" в Богдановиче

Компания "Атомстройкомплекс" готовится к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс "Родина" в Богдановиче. Сдать объект в эксплуатацию планируют уже в этом году. Каркас здания из металлоконструкций уже полностью готов и облицован сэндвич-панелями, цоколь выполнен из натурального гранитного камня

"На лицевых фасадах, входной группе и по периметру объекта установлены мультифункциональные витражные конструкции, – рассказывает руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Кирилл Юрин. – Готовы наружные инженерные сети водоснабжения и канализации, смонтированы пожарная насосная станция и пожарные резервуары. Сейчас на площадке работают порядка 10 подрядных организаций, которые ведут работы по благоустройству пешеходных зон и парковок для посетителей комплекса, внутренние отделочные работы, прокладывают инженерные сети: вентиляцию, кондиционирование, электрику. Планируется монтаж лифта для маломобильных групп населения, а также скорая поставка и монтаж газовой модульной котельной. Оборудование, необходимое для завершения строительства, поставлено на объект".

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Родина" в Богдановиче(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Напомним, что строительство стартовало в рамках национального проекта "Демография" и помогает достигать целей нацпроекта "Семья". Трехэтажный спорткомплекс имеет площадь 4 тыс.38 кв.м. и пропускной способностью ФОКа в 92 человека за смену. После открытия в нем смогут тренироваться все жители Богдановича: на первом этаже расположится универсальный спортзал для баскетбола, волейбола и футбола, на втором - зал для единоборств и тренажерный зал, а на третьем - инвентарная комната для хранения спортивного оборудования.

Курирует проект глава регионального парламента, председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. По ее словам, физкультурно-оздоровительный комплекс станет одним из самых современных, технологичных и крупных объектов Богдановича.

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Родина" в Богдановиче(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Напомним, что на протяжении 30 лет крупнейший застройщик Уральского региона "Атомстройкомплекс" участвует в реализации муниципальных и федеральных программ, нацеленных на развитие инфраструктуры городов Свердловской области. Компания уже возвела спортивно-образовательный кластер в Каменске-Уральском, построила современные школы в Невьянске и ПГТ Пышма, а сейчас проектирует ФОК в Камышлове.

Теги: Атомстройкомплекс, Богданович, комплекс Родина, строительство


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