26 Июня 2025
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Общество Калининградская область
Фото: Калининградский янтарный комбинат

В Калининграде нашли уникальный янтарь с древним тараканом внутри

Специалисты Калининградского янтарного комбината обнаружили камень возрастом 35-40 млн лет с полностью сохранившимся ископаемым тараканом. Кусочек янтаря весом около 7 гр станет одним из главных лотов янтарного аукциона 2 августа.

Включение в виде древнего насекомого обнаружили во время ручной сортировки. Это насекомое из отряда Blattodea, оно законсервировано в кусочке медового янтаря размером 41 на 21 мм.

"Таракан застыл в окаменевшей живице древних реликтовых деревьев очень выигрышным для потомков образом — у самой поверхности. Положение позволяет во всех подробностях рассмотреть тонкую сетку крыльев, лапки и голову насекомого", - рассказали на предприятии.

"Это крупнейший представитель тараканообразных из обнаруженных нами за последние пять лет. <…> Это, безусловно, не тот таракан, который обитает сейчас, но похожие виды и в наши дни можно встретить в районе тропиков", — комментирует специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

Таракан в янтаре.(2025)|Фото: Калининградский янтарный комбинат

Инклюзы, или фрагменты древней флоры и фауны, чаще всего можно разглядеть в прозрачном янтаре натечного происхождения. Десятки миллионов лет назад из-за теплого влажного климата и лесных пожаров смола древних реликтовых деревьев находилась в жидком состоянии. Живица служила своеобразной ловушкой для будущих включений. Некоторые насекомые попадали в нее с порывами ветра, других привлекла блестящая поверхность смолы, третьи оказались застигнутыми врасплох падающей с дерева каплей. Прилипнув к поверхности, они заливались вторым и третьим натеком смолы. В среднем, инклюзы составляют 7−9% от общего объема добычи янтаря.

Янтарь с инклюзами отбирают вручную на этапе сортировки. Весь прозрачный янтарь сначала просматривают на свет. Если видны фрагменты, например, насекомого, с янтаря специальным инструментом удаляется корка естественного окисления. Затем, чтобы ничто не мешало рассмотреть содержимое камня, каждый образец шлифуется и полируется вручную. В зависимости от размера включений и уникальности инклюзы делят на два сорта. Первый сорт после обработки выставляется на аукцион уникальных камней, а второй сорт идет на производство ювелирных и сувенирных изделий.

Теги: калининград, янтарь, окаменелость


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