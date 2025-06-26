В МИД РФ назвали причину перелета спецборта из Петербурга в Нью-Йорк

Полет спецборта "Россия" из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк был стандартным вывозным рейсом, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, таких рейсов несколько в году. Спецборт привозит новых сотрудников в США, а на обратном пути забирает из командировок тех, кто возвращается в Россию.

25 июня, согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Ил-96-300 вылетел из Санкт-Петербурга и вечером приземлился в Нью-Йорке. Обычно Ил-96-300 используется для перевозки первых лиц государства. О цели визита официально не сообщалось.