Власти Пермского края подготовили список памятников, которые восстановят с помощью бизнеса

В правительстве Пермского края подготовили перечень объектов культурного наследия, которые планируется вовлечь в хозяйственный оборот, сообщает "Ъ-Прикамье".

Информация была озвучена главой региона Дмитрием Махониным на заседании Ассоциации органов исполнительной власти Приволжского федерального округа. Этот перечень памятников архитектуры предполагается предложить для восстановления бизнесу по поручению президента РФ Владимира Путина. Напомним, в стране предполагается вовлечь в оборот и отреставрировать около 1 тыс. исторических объектов.

"Мы максимально собрали перечень тех объектов культурного наследия, которые рассчитываем по льготной ставке вовлечь в хозяйственный оборот, а самое главное — сохранить наследие, которое нам дорого. И я думаю, что у нас все получится. И сейчас уже инвесторы присматриваются к объектам культурного наследия, которые потом будут либо ресторанами, отелями, либо офисами для тех же строительных компаний и других уважаемых инвесторов и промышленных индустриальных партнеров",— сообщил глава Прикамья.