Молодые специалисты "Транснефть – Сибирь" приняли участие в семинаре Совета молодежи в Челябинске

Молодые специалисты "Транснефть – Сибирь" приняли участие в техническом семинаре Совета молодежи организаций системы "Транснефть". Мероприятие проходило на базе "Уральские динамические машины" в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Цель – обмен опытом, совершенствование знаний, повышение мотивации к научно-технической работе в области трубопроводного транспорта нефти.

Специалисты посетили производственные площадки "Транснефть Нефтяные Насосы", "Русские электрические двигатели", а также "Конар" (предприятие сталелитейного и кузнечного направления) и "СПК-Чимолаи" (проектирование металлоконструкций зданий и сооружений).

Представители предприятий познакомили экскурсантов с производственной деятельностью, основными технологическими процессами, оборудованием. Участники получили новые знания о производстве нефтяных насосов и электродвигателей, а также ознакомились с литейным и кузнечным производством современного формата.

Также состоялись дискуссионные сессии в формате круглых столов. Молодые специалисты обсудили концепцию деятельности молодежного движения, формулировали предложения по оптимизации производственных и технологических процессов.

"Мероприятие оказалось насыщенным и полезным. Мы получили массу новых знаний и зарядились энергией для дальнейшей работы. Ярких впечатлений добавила культурно-познавательная программа", – рассказала председатель Совета молодежи "Транснефть – Сибирь" Валерия Колода.