95% участников референдума в Венгрии высказались против Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил окончательные результаты референдума Voks2025 о вступлении Украины в ЕС.

В голосовании приняли участие около 2,3 млн граждан Венгрии – это около трети от имеющих право голоса. Из них 95% высказались против вступления Украины в Евросоюз, передает венгерское издание Telex.

В канцелярии премьер-министра сообщили, Voks2025 стал вторым по успешности общенациональным референдумом.

Впрочем, СМИ уточняют, что Voks2025 не имеет обязательной юридической силы, но может (и, вероятно, будет) использоваться как политический инструмент.