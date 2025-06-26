В Кургане трансгендеру вменили экстремизм

В Кургане задержан транссексуал. Ему вменяют участие в запрещенной экстремистской организации "Граждане СССР"*. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Обнаружена документация об операции по смене пола и имени", - сказал собеседник РИА Новости в силовых структурах.

Задержанный является безработным. Пол с женского на мужской (что зафиксировано в том числе в паспорте) он сменил в 2019 г. Он проходит гормональную терапию.

*Организация признана в России экстремистской