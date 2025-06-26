Предметом иска к госсекретарю Дагестана стал нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперерабатывающий завод и другие объекты недвижимого имущества стали предметами иска Генпрокуратуры России к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура подала гражданский иск к Магомедову и его родственникам. В качестве ответчиков, помимо госсекретаря республики, указаны его сын и дочь – Магомед и Саидат, а также Галимат и Маржанат Исмаиловы (у первой отчество Магомедсултановна), компании ООО "МСБ Холдинг" и ООО "Транс Тек".

О задержании Магомедова сообщалось 25 июня. По информации СМИ, сотрудники силовых структур провели обыски более чем по 50 адресам, связанным с Магомедовым, а также с ООО "МСБ-Холдинг", в которое входит компания "Дагнефтепродукт".

Обыски у госсекретаря Дагестана, предварительно, связаны с уголовным делом о незаконной приватизации "Дагнефтебазы". Ранее она принадлежала правительству республики, но в 2005 году стала частной, и возглавил ее Магомедов.