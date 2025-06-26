За время паводка в Тюменской области пострадали 17 низководных мостов и 27 участков дорог

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своем Telegram-канале об итогах прохождения паводка. Тема обсуждалась на совещании под руководством заместителя председателя Правительства России Дмитрия Патрушева, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Моора, паводок в Тюменской области стал одним из самых масштабных паводков за последние десятилетия – третий по уровню воды за 60 лет наблюдений. Синоптики заранее предупреждали о возможной угрозе, поэтому начали подготовку заблаговременно: проверили и укрепили дамбы, заготовили необходимые материалы, возвели более 25 километров временных защитных сооружений.

Подтопления были зафиксированы в 53 населенных пунктах девяти муниципалитетов. Пострадали 17 низководных мостов и 27 участков дорог – уже ведутся работы по их восстановлению.

"На всех пострадавших территориях введен режим ЧС регионального уровня. Это позволило оперативно организовать выплаты пострадавшим. Материальную помощь уже получили более 2 250 человек. Сейчас уровень воды стабилизируется, идет на убыль. Заблаговременная подготовка помогла минимизировать ущерб и, что особенно важно, сохранить здоровье и безопасность жителей", - заявил Александр Моор.